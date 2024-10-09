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В МИД Бразилии заявили, что осуждают действия России на Украине

Глава МИД Вийэра: Бразилия не нейтральна и осуждает действия России на Украине

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Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразилия не занимает нейтральной позиции по конфликту на Украине и осуждает действия России, однако призывает к мирному урегулированию через переговоры. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Мауро Виэйра, передает ТАСС.

«Бразилия не занимает нейтральной позиции в этом случае, потому что мы с самого начала осудили российское вторжение и агрессию на территории Украины. Мы осуждаем и продолжаем осуждать», — заявил Виэйра.

В то же время он заявил, что страна продолжает поддерживать все мирные инициативы, которые могли бы помочь урегулировать конфликт Москвы и Киева. Виэйра подчеркнул, что Бразилия хочет быть частью группы стран, которые готовы создавать условия для переговоров.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что позиция Бразилии предельно ясна, и страна продолжает держать контакты с обеими сторонами конфликта.

27 сентября советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о готовности группы «Друзья мира» организовать саммит с Россией и Украиной для урегулирования конфликта между странами. Целью платформы станет урегулирование украинского кризиса, а ее участниками будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в попытке усыпить бдительность России.

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