Украина захотела провести второй «саммит мира» с Россией в декабре

Украина планирует провести второй так называемый саммит мира к концу этого года и хочет, чтобы в мероприятии приняла участие Россия. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Reuters.

По его словам, важнейшей целью предстоящего мероприятия должно стать достижение справедливого мира для Украины. Он отметил, что речь не идет о формате, «в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России».

«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для достижения справедливого мира на Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», — сказал Боднар.

Дипломат отверг возможность «прямой двусторонней встречи». Он предположил, что она пройдет в формате «в котором также будут участвовать третьи стороны, и переговоры будут вестись через третьих лиц». Киев надеется провести саммит до конца года, уточнил Боднар.

До этого в офисе Зеленского сообщили, что второй саммит мира в ноябре не состоится.

Зеленский также заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира». Сообщалось, что Киев планирует собрать его в ноябре и впервые пригласить Россию.

Ранее в США объяснили, почему Зеленский перенес второй «саммит мира».