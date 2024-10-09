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Встреча западных лидеров в Рамштайне отменена

Встреча лидеров Британии, Германии, США и Франции в Рамштайне отменена

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Elizabeth Frantz/Reuters

Запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

Хебештрайт уточнил, что встреча не состоится и в дистанционном формате.

До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.

В Берлине Байден должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн провести переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне.

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