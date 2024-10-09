Лукашенко заявил о вопросах к Путину, где надо расставить точки над «i»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что лидерам двух стран нужно обсудить несколько вопросов и расставить точки над «i», передает ТАСС.

У президентов Белоруссии и России совсем немного вопросов. «Два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что им «надо поставить точки над «i» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях».

По его словам, мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе темы, которые необходимо решать.

Ожидается, что Лукашенко и Путин во время встречи обсудят дальнейшее развитие российско-белорусских отношений в рамках Союзного государства.

Накануне в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России. После встречи лидеры стран Содружества подписали 14 документов, в том числе обращение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Лукашенко подарил Путину «произведение белорусских умельцев».