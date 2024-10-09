Путин и Лукашенко проводят встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали рабочую встречу в Зеленой гостиной Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы Кремля, главы государств должны обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического характера с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Это восьмая встреча Путина и Лукашенко с начала года. Накануне они участвовали в работе саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Лукашенко заявлял, что сила исторического единства народов СНГ тревожит Вашингтон и Брюссель. По его словам, попытки демонизации советского прошлого со стороны западных стран напоминают борьбу с призраком. Путин отмечал, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».