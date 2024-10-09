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В Иране десятки депутатов призвали разрешить создание ядерного оружия

Didban Iran: депутаты призвали Совбез Ирана разрешить создание ядерного оружия

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Iranian Presidency/Global Look Press

Группа иранских депутатов направила в Высший совет национальной безопасности Исламской Республики официальное письмо, в котором призвала разрешить разработку в стране ядерного оружия. Об этом в комментарии для портала Didban Iran сообщил инициатор обращения, парламентарий Хасанали Эхлаки Амири.

По его словам, письмо подписали 39 законодателей.

«Тема письма — просьба пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики в области ядерного оружия», — уточнил Хасанали Эхлаки Амири.

Депутат добавил, что парламентарии решились на этот шаг в связи с возросшей угрозой для страны со стороны Израиля.

3 октября газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что для создания собственного ядерного оружия Ирану понадобится от нескольких месяцев до года.

Но, как отметили обозреватели, даже в случае прорыва в этой области Исламской Республике придется сделать «ряд других важных шагов», прежде чем у нее появятся по-настоящему работоспособные ядерные боеголовки. В частности, речь идет о создании электронной системы для приведения в действие группы взрывчатых веществ, необходимых для запуска цепной реакции и выброса атомной энергии.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан высказался о разработке ядерного оружия.

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