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Израиль продолжает контактировать с Россией на фоне обострения с Ливаном

Гальперин: Израиль поддерживает контакты с РФ на фоне обострения с Ливаном

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль поддерживает дипломатические контакты с российской стороной по текущей ситуации, которая сложилась на фоне обострения с Ливаном. Об этом заявила ТАСС Симона Гальперин, посол Израиля в Москве.

«Все время есть контакты между Россией и Израилем по текущей ситуации. Эти контакты в основном ведутся здесь в Москве от моего лица», — заявила дипломат.

Гальперин уточнила, что эти контакты происходят с руководством, а также с представителями МИД и других ведомств России. В настоящее время эти контакты продолжаются, заключила посол, отвечая на вопрос о взаимодействии двух стран на фоне обострения противостояния Израиля с Ливаном.

8 октября армия Израиля нанесла удар по многоэтажному зданию в центральном районе Дамаска. Ливанский полевой источник также сообщал, что израильские военнослужащие нанесли два удара по южному пригороду Бейрута.

В свою очередь 146-я бронетанковая дивизия «Ха-Мапац» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября начала «ограниченные, локализованные, целевые оперативные действия», которые направлены против объектов и инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юго-западе Ливана.

Ранее Израиль атаковал главный водоканал на юге Ливана.

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