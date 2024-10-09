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В ГД назвали один из способов повысить рождаемость в России

Депутат Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале заявил о необходимости поддерживать бойцов специальной военной операции для повышения рождаемости в России.

По словам Иванова, в вопросах демографии необходимо использовать «пряники, а не кнуты».

«Женщина захочет первого или еще одного ребенка, когда у нее «свито гнездо» и есть уверенность по поводу завтрашнего дня», — отметил депутат.

Он уточнил, что помочь исправить демографическую ситуацию может каждый, для этого необходимо «помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу».

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал идею ввести в России налог на бездетность. По мнению депутата, такие меры не поспособствуют созданию новых семей.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.

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