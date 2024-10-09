Стало известно, кого Россия ждет на саммите БРИКС в Казани

Россия ждет участия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Идем к очень большому событию — саммиту в Казани. Это, действительно, будет событие года с точки зрения его значимости, политического резонанса и принимаемых решений. Приглашен генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани», — сказал Вершинин.

На пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что для Гутерриша это будет «интересное общение по существу» с заметно набирающим авторитет полюсом силы в международных отношениях.

В период с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС — межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, а также КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию.

Название объединения происходит от английского BRICS, которое отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Первый саммит объединения состоялся в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее Путин назвал преимущество взаимодействия стран СНГ и БРИКС.