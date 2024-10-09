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В МИД России заявили, что тема Украины является затухающей в ООН

Вершинин: тема Украины является затухающей в ООН, нет новых предложений

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Украина является «затухающей темой» в Организации Объединенных Наций (ООН), Россия не услышала настоящего желания разрешить украинский конфликт на неделе высокого уровня ГА ООН. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета», — сказал дипломат.

По его словам, на сессии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, были попытки как-то его продвигать на различных встречах и форумах, но ничего нового, реального желания урегулировать проблему, российская делегация не услышала.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что страны Запада не дадут Зеленскому прямого указания о начале переговоров с Российской Федерацией, так как не хотят брать на себя такую политическую ответственность, но при этом оказывают необходимое политическое давление на этом направлении.

Ранее Киев перенес второй «саммит мира» на неопределенный срок.

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