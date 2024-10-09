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В Кремле опровергли данные о контактах Путина и Трампа после января 2021 года

Песков: Путин и Трамп не созванивались после января 2021 года

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Grigory Dukor/Reuters

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин семь раз созванивался с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после истечения срока полномочий последнего в январе 2021 года, не соответствует действительности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Нет, это не так», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

8 октября телеканал CNN со ссылкой на новую книгу журналиста Боба Вудворда, получившую название «Война», сообщил о возможных контактах Путина и Трампа. В тексте утверждается, что с января 2021 года политики могли «целых семь раз» провести телефонные переговоры.

Кроме того, по словам корреспондента, в разгар пандемии коронавируса экс-хозяин Белого дома якобы отправил российскому лидеру партию оборудования для тестирования новых лекарственных препаратов. При этом глава государства должен был использовать его в личных целях.

Позже ситуацию прокомментировали в предвыборном штабе Трампа. Там назвали все эти истории вымышленными и подчеркнули, что ни одна из них не является правдой.

Ранее в Белом доме отказались комментировать возможные контакты Трампа и Путина.

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