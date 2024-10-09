Журналист рассказал, как Байден испугался слов Путина об Украине в 2022 году

Американский президент Джо Байден осенью 2022 года заявлял, что президент России Владимир Путин никогда не шутит о ядерном оружии. Об этом написал в своей книге «Война» американский журналист Боб Вудворд, передает газета The Wall Street Journal.

В начале октября 2022 года, сообщает газета, ссылаясь на книгу, Байден заявил на закрытом мероприятии по сбору средств в доме Джеймса Мердока, сына медиа-титана Руперта Мердока, что США «не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Карибского кризиса».

«(Путин. – Прим. ред.) не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического и ядерного оружия, биологического или химического оружия», — отметил тогда американский президент.

До этого стало известно, что Вудворд также написал в упомянутой книге о разговоре между вице-президентом США Камалой Харрис и украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого Харрис просила украинского президента найти себе замену.

Ранее Байден назвал Трампа «неэтичным» из-за якобы отправки в РФ тестов на коронавирус.