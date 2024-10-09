Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский журналист заявил, что Харрис просила Зеленского найти себе преемника

Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году просила Зеленского найти себе преемника

close
ALESSANDRO DELLA VALLE/Reuters

Американский журналист-расследователь Боб Вудворд в своей книге «Война» написал, что в феврале 2022 года вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского найти себе преемника. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Вудворд пишет, что в осенью 2021 года Харрис предлагала президенту Франции Эммануэлю Макрону подготовиться к конфликту между Россией и Украиной. Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году Харрис общалась с украинским президентом Зеленским по поводу преемника.

«Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, «если вас схватят ...», как она выразилась», — пишет Вудворд в книге.

До этого американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что опасается попасть в тюрьму в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами