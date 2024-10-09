Американский журналист заявил, что Харрис просила Зеленского найти себе преемника

Американский журналист-расследователь Боб Вудворд в своей книге «Война» написал, что в феврале 2022 года вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского найти себе преемника. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Вудворд пишет, что в осенью 2021 года Харрис предлагала президенту Франции Эммануэлю Макрону подготовиться к конфликту между Россией и Украиной. Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году Харрис общалась с украинским президентом Зеленским по поводу преемника.

«Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, «если вас схватят ...», как она выразилась», — пишет Вудворд в книге.

До этого американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что опасается попасть в тюрьму в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.