Французский парламентарий Орельен Сентул выразил возмущение по поводу отсутствия результатов расследования подрыва на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в обращении к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню. Об этом пишет «Лента.ру».

«Более чем через год после этого саботажа международные судебные расследования не дали удовлетворительного ответа. Из трех стран, инициировавших расследования, Швеция и Дания завершили свои расследования в январе и феврале 2024 года, не предоставив широкой общественности никаких материалов для ответа», — указано в письме Сентула.

По его словам, расследования журналистов свидетельствуют о том, что западные спецслужбы при желании могли бы быстро установить причастность украинского спецназа к подрыву газопроводов. Поскольку атака нанесла удар по энергоснабжению стран — членов Евросоюза, парламент Франции должен иметь доступ к информации по поводу инцидента, которая есть у исполнительной власти страны, отметил политик. При этом нет никаких оснований защищать эти данные военной тайной, добавил он.

Сентул подчеркнул, что подрыв газопроводов является событием, которое необходимо изучить для того, чтобы правильно понимать ситуацию в Европе и геополитические проблемы конфликта на Украине.

30 сентября немецкое издание Spiegel писало, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины.

Ранее Небензя призвал к жесткому наказанию виновных в подрывах «Северных потоков».