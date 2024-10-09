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ХАМАС не видит смысла в обмене пленными до полного прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС: до полного прекращения огня в Газе нет смысла в обмене пленными

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС не видит смысла в переговорах с Израилем по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильской армии из сектора Газа. Об этом представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа заявил РИА Новости.

По его словам, любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода войск Израиля из Газы. Поэтому не имеет смысла говорить о сделке по обмену заключенными.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что в Израиле зря думают об ослаблении палестинского сопротивления. Он отметил, что палестинцы на многих фронтах могут преподать урок Израилю.

Шанаа напомнил, что руководство ХАМАС было готово к прекращению огня, однако в связи с позицией главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху переговоры окончились безрезультатно.

8 октября сообщалось, что делегация радикального палестинского движения ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения палестинского единства с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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