Штаб Трампа отреагировал на информацию о контактах политика с Путиным

Ни один эпизод из книги War журналиста Боба Вудворда не соответствует действительности. Об этом заявил Стивен Чанг, пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Выдержки из фильма, выход которого запланирован вскоре, опубликовал телеканал CNN. Там говорится о том, что Трамп якобы имел контакты с президентом России Владимиром Путиным. Вудворд сообщал, что в разгар пандемии коронавируса Трамп отправил российскому лидеру партию оборудования для тестирования противовирусных препаратов в личных целях.

До этого сообщалось, что в Белом доме не стали комментировать утверждения о контактах экс-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в период, когда Трамп уже сложил полномочия главы государства.

6 октября стали известны подробности первой встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения.