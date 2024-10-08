Журналист сообщил, что Байден оскорблял Путина и других мировых лидеров

Американский журналист-расследователь Боб Вудворд рассказал, как президент США Джо Байден оскорблял мировых лидеров в личных беседах. Об этом написано в его книге «Война», оказавшейся в распоряжении CNN.

Вудворд утверждает, что после начала СВО, во время общения с американскими чиновниками, Байден назвал президента России Владимира Путина злом.

«Этот чертов Путин. Мы имеем дело с воплощением зла», — процитировал журналист американского лидера.

Он также называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сукиным сыном» и «плохим парнем» на фоне усугубления конфликта на Ближнем Востоке.

3 октября США Джо Байден выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам на иранской территории. Об этом он заявил журналистам после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана в связи с атакой на Израиль.

Ранее Байдена обвинили в отсутствии ума из-за слов об ударе Израиля по Ирану.