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Советник Аббаса назвал события в Газе полноценным геноцидом

Махмуд аль-Хаббаш: события в Газе являются полноценным геноцидом и катастрофой

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Ramadan Abed/Reuters

Происходящее в последний год в секторе Газа является полноценной войной-геноцидом и настоящей катастрофой. Соответствующее заявление сделал советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш, пишет РИА Новости.

«Сектор Газа на протяжении целого года израильской агрессии сталкивается с полноценной войной-геноцидом, которой подвергается палестинский народ», — сказал он.

Махмуд аль-Хаббаш подчеркнул, что приоритетом сейчас является достижение прекращения огня.

7 октября израильская армия при помощи военной техники взяла штурмом расположенный на Западном берегу реки Иордан город Дженин.

Солдаты ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) окружили городскую больницу и перекрыли все ведущие к ней дороги.

Позже сообщалось, что за пошедший год боевых действий военные Израиля задержали в секторе Газа 108 журналистов.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о 130 ракетах, запущенных по Израилю со стороны Ливана.

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