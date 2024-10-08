Советник Аббаса назвал события в Газе полноценным геноцидом

Происходящее в последний год в секторе Газа является полноценной войной-геноцидом и настоящей катастрофой. Соответствующее заявление сделал советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш, пишет РИА Новости.

«Сектор Газа на протяжении целого года израильской агрессии сталкивается с полноценной войной-геноцидом, которой подвергается палестинский народ», — сказал он.

Махмуд аль-Хаббаш подчеркнул, что приоритетом сейчас является достижение прекращения огня.

7 октября израильская армия при помощи военной техники взяла штурмом расположенный на Западном берегу реки Иордан город Дженин.

Солдаты ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) окружили городскую больницу и перекрыли все ведущие к ней дороги.

Позже сообщалось, что за пошедший год боевых действий военные Израиля задержали в секторе Газа 108 журналистов.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о 130 ракетах, запущенных по Израилю со стороны Ливана.