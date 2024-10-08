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В НАТО прокомментировали призывы Польши о перехвате российских ракет

Рютте прокомментировал призывы Польши сбивать ракеты РФ за пределами альянса

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Global Look Press

Принятие решений о возможности перехвата российских ракет или беспилотников на подлете к границам НАТО останется в компетенции отдельных стран, а роль альянса заключается в обмене информацией и консультациях. Такие выводы можно сделать из слов генсека организации Марка Рютте, которые приводит РИА Новости.

«Это, действительно, вопрос каждого государства-члена. Роль НАТО заключается в том, чтобы обеспечить всю информацию, чтобы каждый знал, что конкретно произошло, было ли это преднамеренным действием», — сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

2 сентября глава МИД Польши Сикорский призвал сбивать российские ракеты над Украиной и назвал это долгом своей страны. В ответ на это заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ напомнил, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский признал неготовность Запада сбивать российские ракеты. По его словам, Украина ведет работу над получением приглашения в альянс, но с этим возникают определенные сложности.

Ранее Зеленский призвал «большие страны» усилить ПВО Украины.

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