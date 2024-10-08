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Посольство РФ назвало «показухой» санкции Британии против войск РХБЗ

Посольство РФ: санкции Британии против войск РХБЗ — это политическая показуха

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Global Look Press

Санкции Великобритании против российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, а также их начальника Игоря Кириллова — это не что иное, как «лицемерие» и «показуха», считают в посольстве России в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.

«На этот раз лицемерие британских властей бьет рекорды. Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима», — заявили в дипведомстве.

В посольстве назвали санкции «политической показухой» и напомнили, что РФ придерживается норм международного права, в том числе и в том, что касается химоружия.

Британия включила войска РХБЗ и Кириллова в санкционный список 8 октября. По данным минфина королевства, поводом для введения рестрикций послужило якобы применение российскими войсками химического оружия на Украине. Также британский минфин утверждает, что Россия подобными действиями нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО).

Ранее Япония заявила, что не следует за США, когда вводит санкции против России.

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