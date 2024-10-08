Великобритания замалчивает факты использования Украиной запрещенных отравляющих веществ. Об этом сообщило посольство России в Лондоне, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве сообщили о наличии неопровержимых доказательств поставок токсичных химикатов на Украину при содействии Запада.

8 октября в «Ахмате» рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют боеприпасы с отравляющими веществами в ходе боев в Курской области. Отмечается, что украинские войска используют вещества с производными промышленного хлора, хлорциана, фосгена. Один из бойцов попал под обстрел подобными боеприпасами, в результате чего его доставили в реанимацию с остановкой сердца.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предупреждает американцев и их сателлитов «не играть с огнем» с целью недопущения окончательного разрушения режима Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Она сделала это заявление в связи с информацией о применении и подготовки к применению химического оружия со стороны Киева.

Ранее Британия ввела санкции против войск РХБЗ.