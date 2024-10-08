В Венгрии оценили возможности Украины вступить в НАТО

Возможности для вступления Украины в НАТО отсутствуют, за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство стран-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Позиция Венгрии ясна: возможности вступления Украины в НАТО нет», — сказал он.

По мнению венгерского министра, возможное вступление страны в состоянии конфликта в альянс может спровоцировать Третью мировую войну.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в альянс, если не сумеет вернуть себе утраченные территории.

8 октября вице-президент Соединенных Штатов, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис однозначно не ответила на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс. Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, республика будет делать все, «чтобы это получить».

Ранее новый генсек НАТО оценил сроки приглашения Украины в альянс.