Сила исторического единства народов СНГ тревожит западные страны. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко обратил на это внимание, выступая на саммите СНГ в Москве. Он подчеркнул существующую историческую преемственность между СССР и СНГ, отметив, что «аналогов советского опыта национального строительства в истории нет».

По словам президента Белоруссии, «нет ничего удивительного в том, что новое объединение теперь уже суверенных государств является нежелательным в нынешней геополитической конфигурации».

По его словам, попытки демонизации советского прошлого со стороны западных стран напоминают борьбу с призраком и говорят «о силе исторического единства наших народов, которая до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель».

8 октября стало известно, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».