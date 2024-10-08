В офисе Зеленского сообщили, что второй «саммит мира» в ноябре не состоится

Второй саммит мира в ноябре не состоится. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление сделала Дария Заривна в интервью изданию The Telegraph.

До этого Зеленский заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира». Сообщалось, что Киев планирует собрать его в ноябре и впервые пригласить Россию.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Позже советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что «Друзья мира» могут организовать саммит с участием России и Украины.

Первый саммит по Украине прошел в этом году в швейцарском Бюргенштоке.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о невозможности участия РФ в предложенном Зеленским «саммите мира».