Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал ключевой аспект работы СНГ

Путин назвал борьбу с терроризмом и преступностью ключевым аспектом работы СНГ

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью является ключевым аспектом работы СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания совета глав СНГ.

«Ключевым направлением работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», — заявил он.

8 октября Путин также сообщил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле стартовало заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина. Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России. Лидер РФ назвал страны СНГ ближайшими соседями Российской Федерации.

Ранее Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами