Путин назвал ключевой аспект работы СНГ

Борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью является ключевым аспектом работы СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания совета глав СНГ.

«Ключевым направлением работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», — заявил он.

8 октября Путин также сообщил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле стартовало заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина. Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России. Лидер РФ назвал страны СНГ ближайшими соседями Российской Федерации.

Ранее Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы.