При дворе Карла III начали подготовку к его смерти и смене власти

Болезнь короля Великобритании Карла III может привести к его скорой кончине, в связи с чем при дворе начали готовиться к смене власти. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Люди, близкие к королевской семье, якобы начали планирование и позиционирование правления короля Вильгельма V — принца Уэльского Уильяма, старшего сына Карла III, утверждают источники издания. С 8 сентября 2022 года он является наследником британского престола.

В феврале Букингемский дворец объявил о том, что у британского монарха нашли рак. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.

7 октября газета Daily Mail сообщила, что король временно прервет курс лечения, чтобы посетить встречу глав правительств британского Содружества.

Ранее Карл III публично обратился к принцу Гарри.