В Москве началось заседание Совета глав стран СНГ

В Кремле проходит заседание Совета глав стран Содружества независимых государств (СНГ) под председательством президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России. Он назвал страны СНГ самыми близкими соседями, друзьями и стратегическими партнерами. Он заявил, что Россия настроена на всемирное укрепление сотрудничества со странами объединения.

По словам президента России, большое внимание на заседании будет уделено экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ.

7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ на евразийском пространстве огромен.

Накануне замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что 9 октября в Москве состоится встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Итоги проходящей конференции будут учтены в рамках подготовки предстоящей очередной встречи высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Он рассказал, что до конца 2024 года главами государств и главами правительств стран – членов СНГ планируется рассмотреть ряд вопросов в сфере обеспечения безопасности.

Ранее Лукашенко раскрыл темы, обсуждавшиеся на неформальном саммите СНГ.