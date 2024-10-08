Россия призвала Аргентину признать геноцидом преступления нацистов в СССР

Российские власти призывают Аргентину и другие страны признать геноцидом советского народа преступления нацистской Германии на территории СССР. Об этом в своей статье для аргентинской газеты Perfil пишет посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Дипломат заявил, что Россия десятки лет ожидала, что власти Германии официально признают факт геноцида, однако этого не произошло. Более того, утверждает посол, ФРГ пытается избавиться от негативного наследия Второй мировой войны и пытается продвигать ложь о сопоставимой ответственности Берлина и Москвы за начало мирового конфликта.

По мнению Феоктистова, признание действий Третьего рейха в СССР геноцидом — давно назревшая мера.

«Мы призываем мировое сообщество, в том числе Аргентину, поддержать российскую инициативу. Ведь только расставив точки «над i», мы сможем перевернуть эту зловещую страницу истории», — заключил дипломат.

1 октября российский суд признал геноцидом советских народов преступлений нацистов на территории Донецкой народной республики (ДНР) в годы Великой Отечественной войны. Отмечалось, что в переводе на современный курс рубля региону был причинен материальный ущерб на общую сумму 34 трлн рублей.

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