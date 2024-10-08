Стало известно, когда пройдет встреча лидеров США, Британии, Германии и Франции

Переговоры лидеров США, Великобритании, Франции и Германии пройдут в Берлине 12 октября перед заседанием контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн»). Об этом журналистам сообщил источник в немецком правительстве, передает ТАСС.

Встреча премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена и лидера Франции Эммануэля Макрона начнется в 10:30 (мск) и продлится примерно до 13:00 (мск).

Западные лидеры планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Затем все они из Берлина должны отправиться на авиабазу Рамштайн, где пройдет встреча по Украине. Она начнется около 17:00 (мск).

До этого Владимир Зеленский заявил, что намерен представить свой так называемый «план победы», который определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. Он также поблагодарил всех союзников Киева, которые помогают защищать республику, «Европу и весь мир».

Ранее на Украине рассказали, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского.