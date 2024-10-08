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Стало известно, что делал Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве

Глава Белоруссии Лукашенко колол дрова перед саммитом СНГ в Москве

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался колкой дров, сообщает во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

«Разминка перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — говорится в публикации.

7 октября стало известно, что президент России Владимир Путин 9 октября в торжественной обстановке планирует вручить белорусскому коллеге Александру Лукашенко высшую российскую награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусский лидер будет награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.

7 октября Лукашенко прилетел в Москву, где проходит саммит с участием глав стран — участников Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.

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