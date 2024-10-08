В Каир прибыла делегация палестинского движения ХАМАС

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения палестинского единства с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Об этом сообщает агентство Maan.

«Делегация движения ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир, чтобы встретиться с делегацией движения ФАТХ и принять участие во встрече палестинских фракций, которая проходит при поддержке Египта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАТХ и ХАМАС обсудят вопросы, связанные с примирением, и попытаются достичь каких-либо договоренностей, после чего состоится расширенная встреча с участием всех палестинских фракций.

До этого египетский портал Al-Youm as-Sabia сообщал, что палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам свои условия для достижения перемирия с Израилем в секторе Газа. Среди требований движения – освобождение ряда видных палестинских заключенных.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.