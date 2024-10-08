Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Каир прибыла делегация палестинского движения ХАМАС

Maan: делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения палестинского единства с ФАТХ

close
Yousef Mohammed/Global Look Press

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир для обсуждения палестинского единства с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Об этом сообщает агентство Maan.

«Делегация движения ХАМАС прибыла в столицу Египта Каир, чтобы встретиться с делегацией движения ФАТХ и принять участие во встрече палестинских фракций, которая проходит при поддержке Египта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАТХ и ХАМАС обсудят вопросы, связанные с примирением, и попытаются достичь каких-либо договоренностей, после чего состоится расширенная встреча с участием всех палестинских фракций.

До этого египетский портал Al-Youm as-Sabia сообщал, что палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам свои условия для достижения перемирия с Израилем в секторе Газа. Среди требований движения – освобождение ряда видных палестинских заключенных.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами