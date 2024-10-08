Пашинян рассказал о встрече с Путиным в Кремле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал активным политический диалог между Ереваном и Москвой в течение последних месяцев. Его слова приводит ТАСС.

8 октября Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Пашинян напомнил, что вице-премьер РФ Алексей Оверчук посещал Армению с рабочим визитом. По словам премьера, тогда состоялось заседание межправительственной комиссии и были подробно обсуждены все вопросы, касающиеся армяно-российских отношений.

В начале октября в Армении состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на полях которого Пашином и российским премьером Михаилом Мишустиным были обговорены вопросы сотрудничества и повестки РФ и Армении. Армянский премьер отметил, что рад тому, что на встрече с Путиным можно обобщить эти обсуждения.

Перед встречей с Пашиняном Путин провел переговоры в Кремле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее Пашинян опубликовал видео велопрогулки вдоль Москвы-реки.