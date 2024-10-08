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Путин заявил, что ждет премьера Армении на саммите БРИКС

Путин заявил, что ждет Пашиняна в Казани на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет премьера Армении Никола Пашиняна в Казани на саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Никол Воваевич, жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно», — сказал Путин.

Пашинян ответил словами «спасибо большое».

Российский лидер отметил, что на саммите ожидается «много контактов».

«Будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе», — добавил президент России.

8 октября президент России Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева на саммит БРИКС в Казани.

В июне появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации, — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.

БРИКС была основана в 2006 году Бразилией, Российской Федерацией, Индией и Китайской народной республикой (КНР), в 2011 году к ней присоединилась Южно-Африканская Республика. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия стали полноправными участниками группы.

Ранее сообщалось, что генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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