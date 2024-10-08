Пашинян прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Переговоры между лидерами двух стран начнутся в ближайшее время.

Перед этим переговоры с президентом России в Кремле провел президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главная тема встреч с лидерами обеих стран — нормализация отношений Баку и Еревана. Они проходят в рамках саммита Содружества независимых государств (СНГ), который состоится в российской столице.

7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вся черновая работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном была проделана в Москве, а вмешательство в переговоры западных стран носит скорее негативный характер.

Ранее в Армении заявили о готовности к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.