Парламент Армении рассмотрит законопроект о комиссии по делимитации границы

Депутаты парламента Армении рассмотрят законопроект о ратификации положений совместной с Азербайджаном комиссии по делимитации границы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря спикера парламента Мовсеса Арутюняна сообщает ТАСС.

Документ был направлен в парламент правительством страны.

Как пояснил Арутюнян, вначале он будет рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии по внешним связям. После чего, в случае положительного заключения, его передадут на ратификацию в парламент.

Законопроект предполагает, что армянские и азербайджанские комиссии во время процесса делимитации границ будут использовать все карты и документы, имеющие юридическое обоснование. Документ составлен на армянском, азербайджанском и русском языках и должен быть ратифицирован армянской и азербайджанской стороной.

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