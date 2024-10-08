Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Армении рассмотрит законопроект о комиссии по делимитации границы

В парламент Армении направлен законопроект о комиссии по делимитации границы

close
Пресс-служба парламента Армении

Депутаты парламента Армении рассмотрят законопроект о ратификации положений совместной с Азербайджаном комиссии по делимитации границы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря спикера парламента Мовсеса Арутюняна сообщает ТАСС.

Документ был направлен в парламент правительством страны.

Как пояснил Арутюнян, вначале он будет рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии по внешним связям. После чего, в случае положительного заключения, его передадут на ратификацию в парламент.

Законопроект предполагает, что армянские и азербайджанские комиссии во время процесса делимитации границ будут использовать все карты и документы, имеющие юридическое обоснование. Документ составлен на армянском, азербайджанском и русском языках и должен быть ратифицирован армянской и азербайджанской стороной.

7 октября президент Армении рассказал, когда Ереван заключит с Баку мирное соглашение. По его словам, армянская сторона надеется, что документ удастся подписать до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита (COP-29) Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку.

Ранее помощник президента России Ушаков анонсировал встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами