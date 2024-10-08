Ушаков ответил, будут ли сессии по Украине на саммите БРИКС в Казани

Отдельных сессий, основной темой которых будет украинский конфликт, на саммите БРИКС в Казани организовывать не планируют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

«Нет», — ответил Ушаков на заданный ему вопрос.

Кроме того, в рамках БРИКС не ожидается каких-либо мероприятий, связанных с платформой стран глобального Юга «Друзья мира».

Бразилия, Китай и другие страны глобального Юга собираются создать такую платформу для разрешения украинского кризиса, однако в рамках БРИКС ничего этого не было формализовано, заверил Ушаков.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее Россия вошла в Международную модную федерацию БРИКС.