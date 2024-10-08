Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани

Российский президент Владимир Путин пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ждем вас в Казани 23–24 октября», — отметил Путин в ходе встречи с Алиевым в Кремле.

Он также отметил позитивную динамику в развитии отношений России и Азербайджана, указав на то, что между странами «было много контактов ... на уровне представителей различных структур, в том числе членов правительства».

До этого РИА Новости сообщало, что Путин и Алиев начали переговоры в Кремле. По словам российского президента, до официальной части лидеры пообещались «с глазу на глаз».

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин планирует провести встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед саммитом СНГ 8 октября.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.