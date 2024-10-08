Путин и Алиев начали переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле, сообщает РИА Новости.

По словам российского президента, до официальной части лидеры пообещались «с глазу на глаз».

«Вчера вечером еще неформально, так или иначе, все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом отношений между нашими странами. Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно», — сказал Путин.

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что Путин планирует провести встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед саммитом СНГ 8 октября.

Помимо этого, Путин планирует в торжественной обстановке вручить президенту Белоруссии Александру Лукашенко высшую российскую награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Перед церемонией состоятся двусторонние переговоры лидеров стран.

Ранее Пашинян рассказал о переговорах с Путиным.