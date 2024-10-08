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Украина и Запад начали обсуждать возможность сделки с Россией

FT: Украина и ее союзники признали необходимость переговоров с РФ о территориях

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Global Look Press

Украина и ее западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Российской Федерацией о потерянных территориях. Об этом сообщает газета Financial Times.

Авторы статьи отмечают, что если ранее в Киеве и западных столицах преобладала решимость закончить конфликт изгнанием российской армии с Украины, теперь же звучат призывы к разрешению ситуации посредством переговоров, чтобы большая часть страны осталась нетронутой.

Однако украинские власти не получают достаточно поддержки для достижения даже этой цели. Ситуация осложняется отступлением Вооруженных сил Украины в Донбассе, приближением зимы и выборами президента США в ноябре этого года, говорится в публикации.

Также внимание союзников отвлекает напряженная ситуация на Ближнем Востоке. В кулуарах говорят о возможной сделке, которая позволит России сохранить контроль над занятыми территориями, а Украина сможет стать членом Североатлантического альянса. Это подразумевает гарантии безопасности в контролируемых Киевом границах, отметили журналисты.

По мнению обозревателей, Москва не заинтересована в подобном диалоге. Чтобы усилить позиции Украины, США и Европейский союзу предложено увеличить военную и дипломатическую поддержку.

Подробнее о российско-украинских переговорах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вторжение Украины в Курскую область ответом на предложение мира.

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