В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире

«Мифическая угроза с Востока» используется Соединенными Штатами Америки для встраивания Европы в мировой порядок и сохранения собственной гегемонии в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По мнению дипломата, Вашингтону пора прекратить «дурачить людей» этой угрозой.

Грушко высказал мнение, что ситуация в сфере безопасности выглядела бы иначе, если бы НАТО не стремилось любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств. По его словам, если бы альянс остановился на границе Одер-Нейсе, как было обещано руководству Советского союза, единственной зоной соприкосновения Российской Федерации и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия) протяженностью чуть больше 100 километров.

В этом же интервью Грушко заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта.

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