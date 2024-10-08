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Экс-президент Индонезии назвала сотрудничество с Россией «живым памятником»

Экс-президент Индонезии Сукарнопутри: отношения с РФ остаются в памяти народа

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Global Look Press

Российско-индонезийское сотрудничество остается в памяти народа Индонезии. Об этом заявила в интервью РИА Новости бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри.

«Исторические отношения между Индонезией и Россией… стали живым памятником и продолжают оставаться в памяти индонезийской нации и народа», — сказала она.

Госпиталь «Дружба» и стадион «Гелора Бунг Карно», построенные в Индонезии при участии СССР, являются примерами дружбы между двумя народами, «которыми индонезийский народ гордится и по сей день».

Экс-президент рассказала, что в стране много людей с именем «Гагарин». По ее словам, когда генсек ЦК КПСС Никита Хрущев посетил Индонезию, первый президент страны Сукарно просил, чтобы его сопровождал Юрий Гагарин.

Тогда многие индонезийцы были так горды Гагариным, что называли детей в честь первого человека в космосе, добавила она.

6 октября сообщалось, что Мегавати Сукарнопутри разрешила установить в Санкт-Петербурге памятники себе и своему отцу, первому главе государства Сукарно.

Ранее экс-президент Индонезии дала характеристику Путину.

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