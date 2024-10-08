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Дипломат сообщила, что тема мира на Украине обсуждается в кулуарах ОБСЕ

Жданова: в кулуарах ФСОБ обсуждают мир на Украине, но через формулу Зеленского

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Ronald Zak/AP

В кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают тему мира на Украине, но разговоры ведутся о «формуле» главы Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«В кулуарах ФСОБ разговоры о мирном урегулировании действительно ведутся, однако в «западном лагере» они вращаются вокруг мертворожденной «формулы Зеленского» и попыток «продать» России в красивой обертке итоги сходки в «бюргенштокском формате», — сказал Жданова.

По ее словам, делегация РФ четко фиксирует, что российская сторона ни при каких условиях не собирается присоединяться ко второму саммиту мира.

Любой разговор о мире должен соответствовать ситуации «на земле» и геополитическим реалиям. Кроме того, он должен базироваться на предложениях президента РФ Владимира Путина от 14 июня 2024 года, заключила дипломат.

7 октября британская газета Financial Times сообщила, что Украина ведет закрытые обсуждения возможности сдачи потерянных территории в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в Совфеде назвали условие для начала переговоров с Украиной.

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