Харрис не хочет одна встречаться с Путиным для обсуждения Украины

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах не станет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, если на ней не будет присутствовать украинская сторона. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.

«В двустороннем порядке без Украины — нет. Украина должна иметь право голоса в будущем Украины», — заявила Харрис, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным.

Харрис также отметила, что успеха в прекращении украинского конфликта не будет, если Украина и ООН «не будут участвовать в определении того, как будет выглядеть этот успех».

Кандидат в президенты добавила, что вопрос о расширении НАТО за счет Украины будет решаться в будущем. Прямо сейчас Вашингтон поддерживает способность Киева защищать себя, заключила она.

До выборов президента США осталось 28 дней.

7 октября британская газета Financial Times сообщила, что Украина ведет закрытые обсуждения возможности сдачи потерянных территории в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил о совершенствовании «плана победы».