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В Китае отметили день рождения Путина роем дронов

В Китае поздравили Путина с днем рождения, создав его портрет из световых дронов

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AuronLuluMagic/X (Бывш. Twitter)

В Китае поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, создав в ночном небе его портрет из световых дронов. Кадры с акцией появились на хостинге YouTube.

Запуск дронов с подписью на английском языке «С днем рождения, господин президент» произошел над высотками города Гуанчжоу в провинции Гуандун.

До этого музыканты из Нигера записали Путину рэп-поздравление с днем рождения.

7 октября президент России отметил 72-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот день у российского лидера были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран СНГ.

Также Песков рассказал, что сотрудники администрации президента РФ подарили Путину на день рождения поздравительную открытку, написав самые лучшие человеческие пожелания.

Ранее Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем.

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