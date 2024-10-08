Разведка США назвала предпочтительного для РФ кандидата на выборах президента

Американская разведка пришла к выводу, что Россия предпочитает кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщил представитель аппарата директора национальной разведки на брифинге, передает ТАСС.

«Разведывательное сообщество [США] по-прежнему считает, что Россия отдает предпочтение [на выборах] бывшему президенту [Трампу]», — говорится в сообщении.

Представитель аппарата директора национальной разведки добавил, что Иран отдает предпочтение действующему вице-президенту Камале Харрис. Он также отметил, что Китай не стремится повлиять на президентские выборы. По его словам, иностранные субъекты влияния продолжат свои действия, ставя под сомнение «достоверность результатов выборов».

Накануне Трамп заявил, что Камала Харрис не должна быть кандидатом в президенты. Бывший президент США также назвал свою соперницу на выборах лгуньей и человеком с очень низким IQ.

Ранее Трамп заявил, что над США смеются во всем мире.