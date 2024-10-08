Белый дом обнесли забором на фоне приближения выборов

Официальную резиденцию президента США в Вашингтоне обнесли забором в качестве меры безопасности к предстоящим выборам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Белый дом окружают дополнительным двухметровым забором по всему периметру.

К закрытой в обычные дни территории добавилась часть площади Лафайет. В ходе прошлой предвыборной кампании, отмечает агентство, закрытую территорию расширяли по ходу приближения дня голосования, а после беспорядков в Капитолии в январе 2021 года, когда толпа сторонников Дональда Трампа пыталась отменить результаты президентских выборов 2020 года, заборами обнесли весь центр Вашингтона.

Усиленные меры безопасности, по данным РИА Новости, сохранятся до инаугурации нового президента 20 января.

7 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента обеспокоена угрозой беспорядков в связи с предстоящим голосованием.

Ранее в США кандидат в конгресс «одолжил» семью для съемок предвыборного ролика.