Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом обнесли забором на фоне приближения выборов

РИА Новости: Белый дом обнесли забором из-за опасений беспорядков на выборах

close
Manuel Balce Ceneta/AP

Официальную резиденцию президента США в Вашингтоне обнесли забором в качестве меры безопасности к предстоящим выборам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Белый дом окружают дополнительным двухметровым забором по всему периметру.

К закрытой в обычные дни территории добавилась часть площади Лафайет. В ходе прошлой предвыборной кампании, отмечает агентство, закрытую территорию расширяли по ходу приближения дня голосования, а после беспорядков в Капитолии в январе 2021 года, когда толпа сторонников Дональда Трампа пыталась отменить результаты президентских выборов 2020 года, заборами обнесли весь центр Вашингтона.

Усиленные меры безопасности, по данным РИА Новости, сохранятся до инаугурации нового президента 20 января.

7 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента обеспокоена угрозой беспорядков в связи с предстоящим голосованием.

Ранее в США кандидат в конгресс «одолжил» семью для съемок предвыборного ролика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами