В Израиле подтвердили, что лидер ХАМАС жив

Глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар жив, он вышел на связь после долгого молчания. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на израильского чиновника.
Высокопоставленный чиновник подтвердил, что в Израиль дошла информация о том, что Синвар в последние дни возобновил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передал им сообщения.
Он отметил, что неясно, когда именно лидер группировки отправил сообщения, но в них не видно, что он изменил свою позицию в отношении сделки с израильскими заложниками.
Израильские власти предлагали ему безопасный выезд из сектора Газа в обмен на освобождение заложников.
7 октября саудовский канал Al Arabiya заявил о возобновлении лидером ХАМАС контактов с Катаром.
По данным источников Walla в силовых структурах, Синвар не выходил на контакт с окружением и не рассылал сообщений в течение нескольких недель — даже после ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. В последние недели поступало много сообщений о его исчезновении.
В сентябре в Израиле сообщали, что проверяют данные о возможной ликвидации Синвара.
Ранее СМИ рассказали, как ХАМАС готовил «сюрприз» для Израиля.