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Посол в Москве заявила, что Израиль продолжит взаимодействие с Россией по Ближнему Востоку

Посол Гальперин: Израиль продолжит контакты с Россией по Ближнему Востоку

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль продолжит контакты с Российской Федерацией по ситуации в ближневосточном регионе, заявила посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин. Об этом, ссылаясь на выступление дипломата на памятном мероприятии, посвященном годовщине атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, сообщает РИА Новости.

Посол отметила, что между Россией и Израилем все время имеется взаимодействие по ситуации на Ближнем Востоке. Гальперин уточнила, что контакты в основном имеются в Москве с руководством МИД РФ и других российских ведомств.

По словам дипломата, между Израилем и Россией нет никаких разногласий в вопросе освобождения израильских заложников, находящихся в плену у палестинского радикального движения ХАМАС.

Посол также выразила сожаление тем, что пока не слышала со стороны Москвы осуждения нападений на Израиль Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

7 октября Гальперин заявила, что Израиль намерен одержать победу над ХАМАС, «Хезболлой», хуситами и другими сподвижниками Ирана.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.

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