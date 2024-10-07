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В Британии сообщили, что в Киеве обсуждают сдачу территорий Москве

FT: в Киеве чиновники обсуждают сдачу территорий России

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Reuters

Британская газета The Financial Times написала о том, что в Киеве чиновники обсуждают возможность сдачи части территорий Украины России в качестве одного из сценария завершения вооруженного конфликта.

«За закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, в которой Москва сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой Украины», — говорится в тексте.

В обмен на территории Киев рассчитывает получить гарантии безопасности, в том числе вступление в НАТО.

«Однако этот сценарий основан на амбициозных предположениях. Одно из них заключается в том, что США и их союзники должны быть готовы предложить членство в НАТО или необходимые гарантии, хотя до сих пор они неохотно предоставляли Киеву обязательный путь в альянс», — пишут авторы статьи.

При этом в статье выражены сомнения, что Россия согласится на такую сделку, так как ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о цели недопустить вхождения Киева в Североатлантический блок.

6 октября британская газета Financial Times со ссылкой на источники уже писала о том, что украинские и западные чиновники все чаще приходят к выводу, что конфликт между Киевом и Москвой можно урегулировать только по «немецкому сценарию». Речь идет об инициативах, авторы которых предлагают позволить РФ сохранить контроль над новыми территориями в обмен на вступление Украины в НАТО в нынешних границах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит возможности урегулирования конфликта по «немецкому сценарию».

Ранее бывший президент Германии описал возможный вариант завершения конфликта на Украине.

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