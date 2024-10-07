Белый дом обеспокоен угрозой беспорядков

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков в связи с предстоящими в США выборами президента. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент и я, и многие другие говорим о том, что мы видели 6 января 2021 года (беспорядки и штурм Капитолия, — «Газета.Ru»). Очевидно, что мы всегда обеспокоены», — заявила она

Она отметила, что в оставшиеся месяцы пребывания Байдена на посту президента США, он намерен заниматься «защитой и сохранением демократии».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого заявлял, что Россия с равнодушием относится к выборам в Соединенных Штатах и их возможному итогу, так как обе противоборствующие партии настроены на противостояние с РФ. Дипломат также отметил, что считает логичным такую политику, при которой «хозяин Белого дома» был бы сосредоточен на решении проблем США, а не «искал приключений» в других странах.

Ранее в США кандидат в Конгресс «одолжил» семью для съемок предвыборного ролика.