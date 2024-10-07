Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом обеспокоен угрозой беспорядков

Белый дом обеспокоен угрозой беспорядков из-за выборов президента США

close
Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков в связи с предстоящими в США выборами президента. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент и я, и многие другие говорим о том, что мы видели 6 января 2021 года (беспорядки и штурм Капитолия, — «Газета.Ru»). Очевидно, что мы всегда обеспокоены», — заявила она

Она отметила, что в оставшиеся месяцы пребывания Байдена на посту президента США, он намерен заниматься «защитой и сохранением демократии».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого заявлял, что Россия с равнодушием относится к выборам в Соединенных Штатах и их возможному итогу, так как обе противоборствующие партии настроены на противостояние с РФ. Дипломат также отметил, что считает логичным такую политику, при которой «хозяин Белого дома» был бы сосредоточен на решении проблем США, а не «искал приключений» в других странах.

Ранее в США кандидат в Конгресс «одолжил» семью для съемок предвыборного ролика.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами